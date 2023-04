Legende: War nur schwer zu stoppen Lionel Messi, umgarnt von 3 Nizza-Spielern. imago images / Independent Photo Agency

Ligue 1: Nizza unterliegt Paris

Nizzae muss 5 Tage vor dem Europacup-Gastspiel in Basel die erste Niederlage seit Anfang Januar hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Didier Digard unterliegt Paris Saint-Germain 0:2. Zu den Matchwinnern für die zuletzt schwächelnden Pariser gehörte nicht nur Weltmeister Lionel Messi mit einem Tor und einer Vorlage, sondern auch Goalie Gianluigi Donnarumma, der mehrmals stark intervenierte. Für Nice war es die erste Niederlage nach 14 ungeschlagenen Pflichtspielen.

LaLiga: Madrilenen mit weiterem Fehltritt

Real Madrid muss seine Ambitionen auf die Titelverteidigung in der Meisterschaft wohl endgültig begraben. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti verlor in der 28. Runde zuhause gegen Villarreal 2:3. Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Chelsea begann Real im Mittelfeld ohne Luka Modric, Eduardo Camavinga und Toni Kroos. Zweimal gaben die Madrilenen eine Führung aus der Hand, die Treffer vom 2:1 zum 2:3 kassierten sie zwischen der 70. und der 80. Minute. Barcelona kann seine Führung in der Tabelle damit am Montag zuhause gegen Girona auf 15 Punkte ausbauen.