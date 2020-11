Legende: Erzielte zwei Treffer selber und bereitete den dritten vor. Bruno Fernandes. imago images

England: ManUnited mit Befreiungsschlag

Manchester United hat nach 2 Niederlagen innerhalb einer Woche einen dringend benötigten Sieg errungen. In der Premier League setzte sich der englische Rekordmeister am Samstag nach einem Rückstand noch mit 3:1 beim FC Everton durch. Bruno Fernandes per Doppelschlag (25./32. Minute) und erstmals Neuzugang Edinson Cavani (95.) erzielten im Goodison Park die Tore für das Team von Coach Ole Gunnar Solskjaer. Für Solskjaer und ManUnited war es ein Befreiungsschlag. Die «Red Devils» hatten vergangene Woche gegen Arsenal (0:1) und in der Champions League bei Basaksehir (1:2) empfindliche Niederlagen kassiert.

Spanien: Barcelona verschafft sich Luft

Mit einem deutlichen 5:2-Erfolg über Betis Sevilla fuhr Barcelona nach vier sieglosen Partien in der Meisterschaft wieder einmal einen Dreier ein. Lionel Messi, der leicht angeschlagen in der 1. Halbzeit auf der Bank sass, konnte sich als Doppeltorschütze (62./82.) auszeichnen. Betis agierte nach einem Platzverweis gegen Aissa Mandi ab der 61. Minute nur noch zu zehnt.