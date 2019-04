Italien: Juventus noch nicht Meister

Juventus Turin hat es auswärts bei SPAL Ferrara verpasst, sich vorzeitig den 35. Meistertitel zu sichern. Die «Alte Dame» verlor beim abstiegsgefährdeten Klub aus der Emilia-Romagna 1:2 und muss sich bis mindestens Sonntag gedulden. Dann muss Napoli, das bei 7 ausstehenden Spielen 20 Punkte hinter Juve zurückliegt, bei Chievo gewinnen, sonst feiert der italienische Rekordmeister ohne zu spielen.

England: Spurs siegen problemlos

Tottenham bekundete beim 4:0 zuhause gegen Huddersfield kaum Probleme. Schon nach 27 Minuten und dem 2:0 durch Lucas Moura war die Vorentscheidung gefallen. Kurz vor Schluss machte Moura mit 2 weiteren Toren seinen Dreierpack perfekt. Nach dem 2:0 gegen Crystal Palace und dem 1:0 gegen City in der Champions League siegte Tottenham im neuen Stadion zum 3. Mal ohne Gegentor.

Spanien: Barcelona ohne Topstars nur Remis

Der spanische Leader Barcelona hat sich gegen Huesca nicht mit Ruhm bekleckert. Beim Tabellenletzten mussten sich die Katalanen mit einem 0:0 begnügen. Barça trat allerdings nicht in Bestbesetzung an: Lionel Messi fehlte wegen einer Gesichtsverletzung, und auch sein Sturmpartner Luis Suarez war in Huesca nicht dabei; er wurde wie einige andere auch geschont.

Frankreich: Lyon muss auf Trainersuche

Bruno Genesio wird Lyon Ende Saison nach dreieinhalb Jahren verlassen. Der 52-jährige Franzose geriet in den letzten Wochen und nach 3 Pflichtspiel-Niederlagen in Folge immer mehr unter Druck der Fans und der Öffentlichkeit.

