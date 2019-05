Union Berlin muss in die Relegation

Zum Schluss wurde es nochmals ganz eng. Weil das vom Schweizer Urs Fischer trainierte Union Berlin am letzten Spieltag der 2. Bundesliga in Bochum kurz vor Schluss zum 2:2 ausgleichen konnte, fehlte Union nur ein weiterer Treffer zum direkten Aufstieg. Da es beim Remis blieb, jubelte am Ende aber Paderborn, das im Fernduell um Rang 2 in Dresden 1:3 verlor. Somit steigen Köln und Paderborn direkt in die 1. Bundesliga auf. Fischers Union muss gegen Stuttgart in die Relegation.

Real Madrid verpatzt auch den Saisonabschluss

Real Madrid beendete eine rabenschwarze Saison mit einer weiteren Niederlage. Im heimischen Bernabeu unterlagen die «Königlichen» Betis Sevilla mit 0:2. Meister Barcelona spielte zum Liga-Abschluss 2:2 bei Eibar. Lionel Messi erzielte beide Treffer für die Katalanen.

Atalanta nahe an der Champions League

Atalanta Bergamo hat in der Serie A einen grossen Schritt in Richtung Champions League getan. Das Team mit dem Schweizer Remo Freuler holte bei Meister Juventus Turin ein 1:1 und kann am letzten Spieltag die Top-4-Klassierung mit einem Sieg gegen Sassuolo verteidigen.