Legende: Zielte ganz genau Phil Foden. Keystone/AP/Ian Walton

Premier League: ManCity siegt bei Brentford

Zum Abschluss der 23. Runde in der Premier League hat Meister Manchester City in Brentford einen 3:1-Sieg eingefahren. Gegen den klaren Aussenseiter gerieten die «Citizens» nach 21. Minuten in Rückstand: Neal Maupay verwandelte eine Vorlage von Goalie (!) Mark Flekken. Die überlegenen Gäste aus Manchester, bei denen der weiterhin noch rekonvaleszente Manuel Akanji auf der Bank sass, schlugen in der Person von Phil Foden zurück: Der 23-Jährige traf gleich dreifach (45.+3/53./70.). In der Tabelle liegt ManCity neu noch 2 Punkte hinter Leader Liverpool (bei 1 Spiel weniger).

LaLiga: Sevilla mit Befreiungsschlag

Am 23. Spieltag in Spanien hat Sevilla den erst 4. Dreier eingefahren. Der Rekordsieger der Europa League gewann bei Rayo Vallecano mit 2:1. Beide Tore der Gäste gingen auf das Konto von Youssef En-Nesyri. Der Schweizer Internationale Djibril Sow spielte die ersten 54 Minuten auf Sevillas rechter Aussenbahn. Die Andalusier haben neu ein 3-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze.