Legende: Vorne Konsternation, hinten Freude Freiburg bezwingt Wolfsburg zuhause. KEYSTONE/DPA/Tom Weller

Bundesliga: Wolfsburg erwacht zu spät

Der SC Freiburg hat Wolfsburgs Lauf in der Bundesliga gestoppt. Die Breisgauer gewannen das Freitagsspiel der 14. Runde zuhause 3:2 und verdrängten die Gäste vom 5. Tabellenplatz. Doppeltorschütze Lukas Kübler nach zwei Cornern und Michael Gregoritsch schossen das Heimteam bis zur 61. Minute mit 3:0 in Front. Wolfsburgs Joker Jonas Wind und Mattias Svanberg per Fallrückzieher konnten nur noch verkürzen. Von den drei Schweizern in den Kadern der beiden Mannschaften gelangte keiner zum Einsatz. Für die Wolfsburger mit dem zum Ersatzverteidiger degradierten Cédric Zesiger war es die erste Niederlage nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Serie.

Resultate