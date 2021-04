Legende: Der hat gepasst Remo Freuler bejubelt seinen Treffer zum 3:0 für Atalanta Bergamo. Keystone

Italien: Inter vor Titel – Freuler als Torschütze

Inter Mailand festigte in der Serie A durch das 1:0 gegen Hellas Verona seine souveräne Tabellenführung. Der 19. Meistertitel – der erste seit dem Triple-Jahr 2010 – ist zum Greifen nah. Matteo Darmian sicherte mit seinem Treffer (76.) den Sieg in der Schlussphase. Auf Platz 2 liegt aktuell mit 11 Punkten Rückstand Atalanta Bergamo, das Bologna 5:0 schlug. Remo Freuler markierte das 3:0. Milan kann Atalanta am Montag überholen.

Frankreich: Dijon steigt ab – Lille dreht Spiel

Der Schweizer Goalie Anthony Racioppi muss mit Dijon den Gang in die 2. Liga antreten. Eine 1:5-Niederlage bei Rennes besiegelte den Abstieg der Burgunder. Racioppi war erneut nur Ersatz. Lille machte in Lyon aus einem 0:2 ein 3:2 und führt die Tabelle 4 Runden vor Schluss einen Punkt vor PSG an.

Spanien: Atletico patzt – Konkurrenten siegen

Nach dem 1:2 von Leader Atletico Madrid bei Athletic Bilbao liegen in der Primera Division 5 Runden vor Schluss 4 Equipen innert 3 Punkten. Atletico hat nur noch 2 Punkte Reserve auf das Duo Real/Barcelona. Die Katalanen haben dabei ein Spiel weniger ausgetragen. Auch der FC Sevilla ist noch im Meisterrennen.