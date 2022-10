Legende: In Aktion Remo Freuler im Zweikampf mit Aston Villas Ollie Watkins. IMAGO / PA Images

England: Nottingham erkämpft sich Remis

Nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie hat Nottingham Forest in der Premier League wieder gepunktet. Der Aufsteiger kam im abschliessenden Spiel der 10. Runde zuhause gegen Aston Villa zu einem 1:1. Emmanuel Dennis brachte Nottingham nach einer Viertelstunde in Führung, Ashley Young glich nur 7 Minuten später für die Gäste aus Birmingham aus. Remo Freuler stand bei Nottingham zum 3. Mal in der Liga in der Startelf. Der Schweizer Internationale zeigte eine solide Leistung und spielte durch.

Italien: Lazio ohrfeigt die Fiorentina

In der Serie A hat Lazio Rom einen klaren Auswärtssieg in Florenz gefeiert. Die Hauptstädter setzten sich in der Toskana gleich mit 4:0 durch. Bereits nach 25 Minuten und Toren von Matias Vecino sowie Mattia Zaccagni stand es 2:0, Luis Alberto und Ciro Immobile machten den Kantersieg in der Schlussphase perfekt.