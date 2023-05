Legende: Lässt Frosinone jubeln Giuseppe Caso traf gegen Reggina zum 3:1. imago images/ Fabrizio Corradetti

Serie A: Frosinone erster Aufsteiger in Italien

Frosinone steht als erster Aufsteiger in die Serie A fest. Die Mannschaft von Trainer Fabio Grosso, als Spieler 2006 Weltmeister mit Italien, sicherte sich die dritte Promotion der Klubgeschichte in die höchste Spielklasse mit einem 3:1-Sieg gegen Reggina am viertletzten Spieltag. Frosinone spielte letztmals 2018/19 in der Serie A und stieg wie 2016 direkt nach dem Aufstieg wieder ab.