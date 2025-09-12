Legende: Zirkelte den Ball gleich 2 Mal erfolgreich über die Mauer Alejandro Grimaldo. Keystone/DPA/Christoph Reichwein

Bundesliga: Leverkusen feiert 1. Saisonsieg

Bayer Leverkusen hat das erste Spiel nach der Entlassung von Erik ten Hag gewonnen. Das Team von Neo-Trainer Kasper Hjulmand setzte sich zuhause mit 3:1 gegen Eintracht Frankfurt durch. Alejandro Grimaldo brillierte dabei mit 2 direkten Freistoss-Toren (10./90.+8). Patrik Schick traf vom Punkt zum 2:0 für Leverkusen (45.+4). Frankfurt kam in der 2. Halbzeit nicht über den Anschlusstreffer durch Can Uzun (52.) hinaus. Daran änderten auch die beiden gelb-roten Karten gegen Robert Andrich (59.) und Debütant Ezequiel Fernandez (90.+2) nichts.

Ligue 1: Missglücktes Comeback für Mvogo

Bitteres Comeback für Yvon Mvogo: Gut eine Woche nach seinem doch noch verlängerten Vertrag in Lorient stand der Schweizer Nati-Goalie erstmals wieder zwischen den Pfosten. In Marseille kamen die Bretonen nach einer frühen roten Karte allerdings gleich mit 0:4 unter die Räder. Ulisses Garcia stand bei «OM» dabei nicht im Aufgebot.

LaLiga: Nächster Assist für Vargas

Ruben Vargas hat beim 2:2 von Sevilla zuhause gegen Elche seinen 5. Assist in den letzten 4 Spielen verbucht. Der Innerschweizer bereitete das 1:0 von Isaac Romero per Kopf vor.

Resultate