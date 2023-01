Legende: Trifft zum 2:2-Ausgleich Erling Haaland. Imago/ProSports Images

England: ManCity dreht 0:2-Rückstand

Englands Meister Manchester City ist dank einer starken 2. Halbzeit in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Guardiola-Elf schlug Tottenham nach 0:2-Pausenrückstand noch 4:2. Erling Haaland traf erstmals im Jahr 2023 zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Riyad Mahrez machte mit zwei Toren den Sack zu. Bei den «Citizens» spielte Nati-Verteidiger Manuel Akanji durch.

Spanien: Real kämpft sich in Cup-Viertelfinal

Ähnlich wie in Manchester verlief der Achtelfinal des spanischen Cups zwischen Villarreal und Real Madrid. Die Gastgeber lagen zur Pause 2:0 in Front, ehe die «Königlichen» durch Treffer von Vinicius Junior, Eder Militao und Dani Ceballos die Partie wendeten (3:2). Locker rauschte Barcelona in die nächste Runde: Beim 5:0 bei Drittligist AD Ceuta FC traf Robert Lewandowski doppelt.

Italien: Juve ringt Monza nieder

In den Achtelfinals des italienischen Cups gab es am Donnerstag Favoritensiege. Juventus Turin bekundete beim 2:1 gegen Monza allerdings Mühe. Federico Chiesa traf erst 12 Minuten vor dem Ende zum Siegtor. Ebenfalls weiter sind Lazio (1:0 gegen Bologna) und Atalanta (5:2 gegen Spezia).