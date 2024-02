Legende: Brach den Bann Erling Haaland. imago images/Sportimage

Premier League: Haaland schiesst City zum Sieg

Manchester City hat im Titelrennen der Premier League den Rückstand auf Tabellenführer Liverpool verringert. Die «Skyblues» siegten im Nachholspiel gegen den FC Brentford mit 1:0 und rückten bis auf einen Punkt an die «Reds» heran. Der Favorit kam am Dienstagabend nur langsam in Schwung, dann häuften sich die Torchancen. Erling Haaland sorgte in der 71. Minute schliesslich wieder einmal für die Entscheidung. Liverpool könnte den Vorsprung bereits am Mittwoch im Heimspiel gegen Luton wieder ausbauen.