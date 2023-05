Legende: Ist neuer Rekordtorschütze der Premier League Erling Haaland. Imago Images/Sportimage

Premier League: Haaland mit 35. Saisontor

Manchester City hat in einem Nachtragsspiel der 28. Premier-League-Runde einen 3:0-Heimsieg gegen West Ham United gefeiert. In der Tabelle sind die «Citizens» damit wieder an Arsenal vorbeigezogen und liegen bei einem Spiel weniger mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze. Nachdem sich City vor der Pause mit tiefstehenden Gästen schwer getan hatte, brach Nathan Aké durch eine Standardsituation den Bann und traf nach einem Freistoss per Kopf. Zur grossen Figur avancierte aber einmal mehr Erling Haaland, der mit dem 2:0 in der 70. Minute sein 35. Saisontor erzielte. Mehr hat in einer Premier-League-Saison noch kein Spieler erzielt, die bisherige Bestmarke teilten sich Andy Cole und Alan Shearer. Phil Foden (85.) war für den Schlussstand besorgt. Manuel Akanji wurde bei City in der Schlussviertelstunde eingewechselt.