 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fussball aus den Topligen Haaland macht Manchester himmelblau – Liverpool in letzter Minute

14.09.2025, 19:39

Teilen
Fussballspieler im blauen Trikot feiern ein Tor vor jubelndem Publikum.
Legende: Lässt sich feiern Doppeltorschütze Erling Haaland (links). imago images/Shutterstock

Premier League: ManCity deutlicher Derbysieger

Manchester City hat im traditionsreichen Stadtduell mit Manchester United die Oberhand behalten. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 3:0 gegen den Lokalrivalen durch. Phil Foden (18.) und Superstar Erling Haaland (53./68.) sorgten für den verdienten Sieg für die Gastgeber, die sich mit dem erst 2. Ligaerfolg auf den 8. Tabellenrang schoben. Das von Ruben Amorim trainierte United rutschte dagegen weiter ab auf Platz 14. Von der Spitze grüsst der FC Liverpool. Die «Reds» mühten sich in Burnley zu einem 1:0-Siegs dank eines Elfmetertors durch Mohamed Salah in der 5. und letzten Minute der Nachspielzeit.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)