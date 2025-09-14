Legende: Lässt sich feiern Doppeltorschütze Erling Haaland (links). imago images/Shutterstock

Premier League: ManCity deutlicher Derbysieger

Manchester City hat im traditionsreichen Stadtduell mit Manchester United die Oberhand behalten. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich am Sonntagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 3:0 gegen den Lokalrivalen durch. Phil Foden (18.) und Superstar Erling Haaland (53./68.) sorgten für den verdienten Sieg für die Gastgeber, die sich mit dem erst 2. Ligaerfolg auf den 8. Tabellenrang schoben. Das von Ruben Amorim trainierte United rutschte dagegen weiter ab auf Platz 14. Von der Spitze grüsst der FC Liverpool. Die «Reds» mühten sich in Burnley zu einem 1:0-Siegs dank eines Elfmetertors durch Mohamed Salah in der 5. und letzten Minute der Nachspielzeit.

Resultate