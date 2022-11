Legende: Traf spät zum Sieg Erling Haaland. imago images / Shutterstock

England: ManCity siegt in extremis

Kaum von einer Verletzung zurück, hat Erling Haaland bereits wieder für Manchester City getroffen. Der Norweger erzielte beim 2:1-Erfolg gegen Fulham (ab 80. mit Kevin Mbabu) in der 95. Minute vom Penaltypunkt den Siegtreffer. Der Meister, bei dem Manuel Akanji in der Startaufstellung stand, war durch Julian Alvarez früh in Führung gegangen, geriet aber nach einer halben Stunde durch einen Platzverweis gegen Joao Cancelo in die Bredouille. Erst die Einwechslung von Haaland nach 64 Minuten brachte den entscheidenden Impuls. Ein Kopfballtor des Norwegers, der in seinem 12. Premier-League-Spiel zum 18. Mal traf, hatte zunächst nicht gezählt. Dank dem späten Erfolg übernahm Manchester City vorübergehend wieder die Tabellenspitze.

Italien: Napoli zieht davon

Napoli hat seine Siegesserie in der heimischen Meisterschaft fortgesetzt. Der Tabellenführer setzte sich im Spitzenspiel beim Verfolger Atalanta Bergamo mit 2:1 durch und feierte den 9. Liga-Sieg in Folge. Ademola Lookman brachte Atalanta per Elfmeter in Führung (19.). Victor Osimhen (23.) und Eljif Elmas (35.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste.