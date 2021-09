Deutschland: Itten-Team nach 5 Spielen weiter sieglos

Greuther Fürth verlor das Freitagsspiel in der Bundesliga bei Hertha Berlin nach einer Führung mit 1:2. Nach knapp einer Stunde und einem verwandelten Foulpenalty von Branimir Hrgota lagen die Gäste in Front. Massgeblichen Anteil am 1:0 hatte auch Cedric Itten, der kurz danach ausgewechselt wurde. Eine Balleroberung des Schweizer Stürmers leitete die Szene ein, die zum Elfmeter führte. Die erstmalige Führung in dieser Saison konnte der Aufsteiger aber nicht verteidigen. Jurgen Ekkelenkamp traf unmittelbar nach seiner Einwechslung per Kopf zum 1:1, ein Eigentor des gegnerischen Verteidigers Maximilian Bauer entschied in der 79. Minute die Partie. Greuther Fürth verbleibt damit mit nur 1 Punkt aus 5 Matches am Tabellenende.