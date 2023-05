Legende: Grosser Jubel Heidenheim steigt dank dem Treffer in der 9. Minute der Nachspielzeit auf. Getty Images / Alexander Hassenstein

2. Bundesliga: Heidenheim dank Treffer in der 99. Minute erstklassig

Drama in Deutschlands zweiter Liga: Während Hamburg in Sandhausen bereits feierte, schoss Heidenheim in Regensburg zwei Tore in der Nachspielzeit und sicherte sich so den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. In der dritten Minute hatte Jan-Niklas Beste einen Penalty zum 2:2 verwertet und sechs Minuten später doppelte Tim Kleindienst nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum nach. Mit dem 3:2-Sieg sicherte sich Heidenheim auch den Titel in der zweiten Liga. Der HSV hingegen muss trotz 1:0-Erfolg in der Relegation gegen Stuttgart (1. und 5. Juni) um den Aufstieg kämpfen. Als die Partie des HSV abgepfiffen worden war, lag Heidenheim noch 1:2 zurück. Die Fans stürmten den Platz und feierten bereits mit den Spielern, ehe der späte Schock folgte.