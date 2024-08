Legende: Später Kopfball ins Glück Brighton schlug Manchester United verdient 2:1. Reuters/Action Images

Premier League: Brighton schlägt auch ManUnited

Fabian Hürzeler hat mit Brighton and Hove Albion ein perfektes erstes Heimspiel der neuen Premier-League-Saison erlebt: Die Gastgeber schlugen Manchester United dank einem späten Treffer 2:1. Die «Seagulls», die vor Wochenfrist Everton 3:0 geschlagen hatten, waren gegen die «Red Devils» dank Danny Welbeck (32.) in Führung gegangen. Amad Diallo glich nach einer Stunde aus, kurz darauf wurde nach Intervention des VAR das 2:1 durch die Gäste annulliert. In der 5. Minute der Nachspielzeit sorgte Joao Pedro per Kopf für das perfekte Heimspieldebüt für den Deutsch-Schweizer Hürzeler, mit 31 jüngster Premier-League-Coach.