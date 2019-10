Legende: Treffsicher Mauro Icardi. imago images

Frankreich: PSG ohne Probleme gegen Marseille

Nach seinen 2 Treffern (10., 26.) beim 4:0-Sieg im Klassiker gegen Marseille kann Mauro Icardi bei Paris auf eine beeindruckende Torstatistik blicken: 66 Minuten braucht der Argentinier im Schnitt pro Tor. Kylian Mbappé (32., 44.) traf ebenfalls doppelt. Olympique Marseille kann damit im 20. «Le Classique» in Folge nicht gewinnen.

Italien: Atalanta schliesst ohne Freuler auf

Atalanta Bergamo vermochte von den Ausrutschern der Spitzenteams Juventus und Inter in der Serie A zu profitieren. Der Tabellendritte fertigte Udinese gleich mit 7:1 ab und näherte sich dem Spitzenduo an. Dabei hatte Atalanta nach 12 Minuten 0:1 im Rückstand gelegen. Remo Freuler kam nicht zum Einsatz. Weiterhin nicht auf Touren kommt die AC Milan. Ohne den verletzten Ricardo Rodriguez verloren die Mailänder auswärts im Olimpico gegen die AS Roma 1:2.