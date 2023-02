Legende: Bann gebrochen Frank Tsadjout (Mitte) bejubelt sein 1:0, ganz links Charles Pickel. key/EPA/Simone Venezia

Serie A: Cremonese darf weiter hoffen

Mit dem 1. Sieg im 24. Meisterschaftsspiel hat Aufsteiger Cremonese in der Serie A die rote Laterne an Sampdoria Genua abgegeben und die Hoffnung auf einen wundersamen Liga-Erhalt aufrecht erhalten. Das Team mit dem Schweizer Charles Pickel bezwang die AS Roma mit 2:1. Es war der erste Serie-A-Sieg für Cremonese seit fast 27 Jahren. Die Tore für die Lombarden erzielten Frank Tsadjout (17.) sowie Daniel Ciofani per Elfmeter (83.). Pickel musste allerdings das Spielfeld in der 78. Minute angeschlagen verlassen.