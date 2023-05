Legende: Dank Hilfe von oben? Nottingham besiegt Southampton. IMAGO Images/Focus Images

Premier League: 21 Tore in 3 Montagspartien

Nottingham Forrest und Everton haben im Tabellenkeller wichtige Siege eingefahren. Während das Team von Remo Freuler ohne den Nati-Spieler gegen das Schlusslicht Southampton 4:3 gewann und dadurch die Abstiegsplätze verlässt, setzten sich die «Toffees» beim Überraschungsteam Brighton gleich mit 5:1 durch. Am meisten Tore fielen jedoch zwischen Fulham und Leicester. Nach dem 3:5 bei Fulham liegen die «Foxes» als 18. neu unter dem Strich.

Serie A: Sampdoria muss in die Serie B

Sampdoria Genua steht in der Serie A als erster Absteiger fest. Die Mannschaft von Trainer Dejan Stankovic verlor in der 34. Runde bei Udinese 0:2 und kann die Abstiegsränge drei Runden vor Schluss nicht mehr verlassen. Sampdoria war 1991 italienischer Meister und gewann ein Jahr vor dem Scudetto den Cup der Cupsieger. Letztmals spielte der Klub 2011/12 nicht in der höchsten Liga. Nun geht er den umgekehrten Weg wie der Stadtrivale FC Genoa mit dem Schweizer Silvan Hefti, der am Samstag den Aufstieg aus der Serie B perfekt gemacht hat.