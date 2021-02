Legende: Schoss Milan fast im Alleingang ab Lautaro Martinez. imago images

Italien: Inter gewinnt das Mailänder Derby

Mit einem Erfolg im Spitzenspiel hat sich Inter Mailand als Tabellenführer der Serie A etabliert. Die «Nerazzurri» gewannen das Derby gegen Verfolger Milan gleich mit 3:0 und weisen neu 4 Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen auf. Für die Treffer sorgte das gefährliche Inter-Sturmduo: Lautaro Martinez (5./57.) brachte seine Farben auf die Siegerstrasse, Romelu Lukaku führte mit seinem 17. Saisontreffer die Entscheidung herbei (66.).

Frankreich: PSG mit 6. Saisonniederlage

Paris St-Germain hat das Verfolgerduell gegen die AS Monaco 0:2 verloren. Damit liegt PSG auf Rang 3 nun 4 Punkte hinter Leader Lille (4:1 in Lorient) zurück. Bei der 0:2-Niederlage von Girondins Bordeaux in Nimes flog der Schweizer Verteidiger Loris Benito nach einem harten Foul mit der roten Karte vom Platz.

Spanien: Barcelona gibt Punkte ab

Nach dem klaren 1:4 gegen PSG in der Champions League musste Barcelona auch in der heimischen Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen. Gegen Cadiz kamen die Katalanen nur zu einem 1:1-Unentschieden. Lionel Messis Führung per Penalty glich Alex Fernandez erst in der 89. Minute ebenfalls vom Punkt aus.