Legende: Bleibt zum 11. Mal in dieser Saison ohne Gegentor in der Serie A Yann Sommer. Imago Images/IPA Sport

Serie A: Sommer bei Inter-Sieg mit weisser Weste

Inter Mailand hat in der 22. Runde der Serie A einen ungefährdeten Auswärtssieg gefeiert. Beim 4:0 in Lecce blieb Yann Sommer zum elften Mal in der laufenden Meisterschaft ohne Gegentor. In der Tabelle liegen die «Nerazzurri» mit einem Spiel weniger weiterhin drei Punkte hinter Leader Napoli. In einer Woche kommt es zum dritten «Derby della Madonnina» in dieser Spielzeit. Gegen die AC Milan kassierte Inter in der Hinrunde die bisher einzige Meisterschafts-Niederlage. Zudem gewann der Stadtrivale auch den Final des Supercups Anfang Jahr.

LaLiga: Barcelona ohne Gnade gegen Valencia

Barcelona hat nach dem 5:4 in der Champions League gegen Benfica Lissabon auch in der nationalen Meisterschaft für Spektakel gesorgt. Die Katalanen fertigten Valencia gleich 7:1 ab. Zur Pause hatte das Team von Hansi Flick bereits mit 5:0 geführt. Fermin Lopez traf als einziger doppelt und glänzte zusätzlich noch mit zwei Assists. In der Tabelle liegt Barcelona als Dritter weiter sieben Punkte hinter Leader Real Madrid.

