Legende: Haben weiterhin Grund zu jubeln Spieler von Inter Mailand. imago images/Giuseppe Maffia

Serie A: Inter gewinnt trotz Rückstand in Rom

Yann Sommer und Inter Mailand sind weiterhin auf Meisterkurs. Im Auswärtsspiel bei der fünftplatzierten AS Roma waren die «Nerazzurri» durch Francesco Acerbi in Führung (17.) gegangen, lagen nach Toren Gianluca Mancinis und Stephan El Shaarawys zur Pause mit 1:2 in Rückstand. Den Mailändern gelang mit einem Doppelschlag nach der Pause die erneute Wende in dieser Partie. Alessandro Bastoni sorgte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 für die Entscheidung. Damit konnte Inter den Vorsprung an der Spitze auf 7 Punkte auf Juventus ausbauen.

00:46 Video Archiv: Inter Mailand besiegt die AS Roma zu Hause mit 1:0. Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

LaLiga: Girona geht im Bernabeu unter – 0:4 im Spitzenkampf

Mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid war Girona mit Ambitionen ins Bernabeu gereist. Doch für das Überraschungsteam sollte es in der Hauptstadt nichts zu holen geben, Real fegte Girona mit 4:0 vom Platz. Vinicius Jr. hatte Real früh in Führung (6.) gebracht, Jude Bellingham, der angeschlagen ausgewechselt werden musste, mit einem Doppelpack (35./54.) nachgelegt. Rodrygos Treffer in der 61. Minute bedeutete das Endergebnis, weil Joselu in der Nachspielzeit vom Punkt scheiterte.