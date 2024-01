Legende: Jubel nach dem entscheidenden Tor Bei Davide Frattesi. Keystone/AP Photo/Antonio Calann

Serie A: Dramatische Nachspielzeit in Mailand

Inter Mailand ist gegen Abstiegskandidat Verona nur knapp um einen Punktverlust herumgekommen. Die Mailänder gewannen das Heimspiel dank eines Treffers in der 94. Minute durch Davide Frattesi mit 2:1. Kurz danach flog Darko Lazovic vom Platz, doch die Gäste suchten in Unterzahl erneut den Ausgleich. In der 10. Minute der Nachspielzeit kam Verona tatsächlich noch zu einem Penalty. Doch Thomas Henry, der zuvor nur eine Minute nach seiner Einwechslung das 1:1 erzielt hatte, scheiterte am Pfosten. Damit bleibt das Team von Yann Sommer 5 Punkte vor Juventus Turin an der Tabellenspitze.