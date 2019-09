Italien: Inter schlägt Milan – Comeback von Buffon

Inter gewann das Stadtderby gegen Milan 2:0. Brozovic erzielte den Führungstreffer (49.), Lukaku erhöhte per Kopfball (78.). Rodriguez stand in der Startelf und wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Juventus siegte dank Buffon, der in seinem 1. Einsatz nach der Rückkehr von PSG das 2:1 gegen Hellas Verona mit einer starken Parade in der Nachspielzeit sicherte. Juve bleibt nach 4 Spielen ungeschlagen, muss Inter aber Platz 1 überlassen.

Portugal: Seferovic erneut Matchwinner

Dank dem Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic bleibt Benfica Lissabon Tabellenführer in Portugal. Der 27-Jährige erzielte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen Moreirense.

Spanien: Atletico und Barcelona lassen Punkte liegen

Barcelona hat am 5. Spieltag erneut gepatzt. Der Meister musste sich beim Überraschungsteam Granada 0:2 geschlagen geben. Die Andalusier übernahmen mit dem 3. Sieg in Serie vorübergehend die Tabellenführung, Barça rutscht auf den 7. Rang ab. Atletico Madrid kam gegen Celta Vigo nicht über ein 0:0 hinaus. Die «Rojiblancos» verpassten damit den vorübergehenden Sprung an die Spitze.