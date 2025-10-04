Legende: Gratuliert dem Torschützen Manuel Akanji. IMAGO / TheNews2

Serie A: Problemloser Heimsieg für Inter

Inter Mailand hat sich zumindest vorübergehend an die Spitze der Serie A gesetzt. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison bezwang den Aufsteiger US Cremonese am 6. Spieltag klar mit 4:1 und ist nach dem dritten Sieg in Folge nun mit zwölf Punkten Erster im engen Treiben in der oberen Tabellenregion. Mit einem Tor (38.) und drei Vorlagen spielte sich der Franzose Ange-Yoan Bonny (38.) in den Vordergrund. Goalie Yann Sommer und Manuel Akanji spielten bei den «Nerazzurri» durch. Ein Tor des Nati-Verteidigers wurde in der 14. Minute vom VAR eingesackt.

Resultate