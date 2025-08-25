Legende: Traf gegen Torino doppelt Marcus Thuram. IMAGO IPA Sport

Serie A: Inter zerlegt Torino

Inter Mailand hat in der Serie A einen Saisonstart nach Mass hingelegt. Das Team um Ex-Nati-Keeper Yann Sommer schickte Torino im ersten Liga-Spiel gleich mit einer 5:0-Packung nach Hause und übernahm die Leaderposition. Marcus Thuram traf für die «Nerazzurri» doppelt (36./62.), daneben waren auch Alessandro Bastoni (18.), Lautaro Martinez (52.) und der eingewechselte Ange-Yoan Bonny (72.) erfolgreich. Sommer verbrachte im Mailänder Tor einen ruhigen Abend und war nur nach rund einer Stunde ernsthaft gefordert.

Resultate