Serie A: De Vrij rettet Inter einen Punkt

Inter Mailand ist beim 1:1 gegen die AC Milan nur ganz knapp der 2. Liga-Niederlage entgangen. Im «Derby della Madonnina» war es Tijjani Reijnders gewesen, der die AC Milan kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte. Die «Nerazzurri» rannten in der 2. Halbzeit lange vergeblich an, ehe Innenverteidiger Stefan de Vrij den Ball in der 93. Minute über die Linie drückte. Yann Sommer spielte bei Inter durch, Noah Okafor verbrachte die gesamte Partie auf der Bank.

LaLiga: Lewandowski sorgt für Barça-Vollerfolg

Der FC Barcelona macht dank einem 1:0-Sieg zu Hause gegen Alaves Boden gut auf Real Madrid. Die Katalanen konnten vom Patzer des Leaders bei Espanyol Barcelona (0:1) profitieren und den Rückstand auf die Spitze auf 4 Punkte verkürzen. Den einzigen Treffer im Olympiastadion von Barcelona erzielte Robert Lewandowski in der 61. Minute.

