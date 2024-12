Legende: Derzeit nicht zu bezwingen Inter Mailand. Imago/ABACAPRESS

Serie A: Inter verlängert Serie

Inter Mailand mit Goalie Yann Sommer hat zum Auftakt der 15. Runde der Serie A Parma 3:1 geschlagen. Die «Nerazzurri» sind wettbewerbsübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen. Sommer wurde erst 10 Minuten vor Schluss durch den eigenen Verteidiger Matteo Darmian bezwungen. Zuvor hatten Federico Dimarco, Nicolo Barella und Marcus Thuram eine komfortable 3:0-Führung herausgeschossen. Im Parma-Mittelfeld spielte Simon Sohm durch. Atalanta feierte derweil mit dem 2:1 über Milan (ohne Noah Okafor) den 9. Ligasieg in Serie.

Bundesliga: Stuttgarts Wende

Mit einem 3:2-Heimsieg in der 13. Runde gegen Union Berlin ist Stuttgart vorerst auf Rang 6 der Bundesliga vorgestossen. Dabei hatte nach rund 50 Minuten vieles für einen Berliner Erfolg gesprochen. Die Gäste führten mit 2:0 und steuerten auf einen Dreier zu. Doch der VfB kam zurück – und wie: Per Doppelpack glich Nick Woltemade (51./59.) zum 2:2 aus, ehe Atakan Karazor in der 69. Minute das vielumjubelte 3:2 erzielte. Bei Stuttgart wurde Leonidas Stergiou nach 45 Minuten aus-, Fabian Rieder in der Nachspielzeit eingewechselt.

Resultate