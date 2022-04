Legende: Abgehoben Inters Ivan Perisic und Bolognas Lorenzo De Silvestri im Luftduell. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Italien: Inter taucht in Bologna

Nach einem enttäuschenden 1:2 in Bologna verpasst Inter Mailand die Tabellenführung. Vier Runden vor Schluss führt damit weiter die AC Milan die Serie A an und hat die Chancen auf den «Scudetto» in den eigenen Füssen. Dabei hatte sich der herbe Dämpfer Inters in der Emilia Romagna nicht abgezeichnet. Bereits nach drei Minuten brachte Ivan Perisic die Mailänder in Führung, Marko Arnautovic (28.) und Nicola Sansone (81.) drehten die Partie. Michel Aebischer wurde bei Bologna nach 67 Minuten eingewechselt.



Einen gebrauchten Abend erlebte mit Remo Freuler hingegen der zweite Schweizer. Beim 4:4 zwischen Atalanta Bergamo und Torino fiel der Mittelfeldspieler durch ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:4 auf. Daraufhin wurde er ausgewechselt.

07:34 Video Archiv: Inter muss an der Anfield Road die CL-Träume begraben Aus Sport-Clip vom 08.03.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 34 Sekunden.