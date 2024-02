Legende: Es war ein Eigentor Die Inter-Spieler bejubeln das 1:0, das ihnen letztlich zum Sieg reichte. Imago Images/Zuma Press/Matteo Bazzi

Serie A: Sommer hält auch im Spitzenkampf die Null

Inter Mailand hat das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Serie A gewonnen. Ein Eigentor durch Federico Gatti (37.) entschied das Derby d'Italia im San Siro gegen Juventus Turin. Nach einem Ball in den Sechzehner und einem missglückten Seitfallzieher von Benjamin Pavard sprang der Ball aus kurzer Distanz vom Bauch des Verteidigers ins Tor. Nati-Keeper Yann Sommer im Inter-Tor hatte insgesamt wenig zu tun und hielt seinen Kasten zum 14. Mal sauber. Die «Nerazzurri» liegen in der Tabelle mit einem Spiel weniger neu 4 Punkte vor Juve.

Rodriguez verletzt ausgewechselt Box aufklappen Box zuklappen Ricardo Rodriguez musste in der Serie-A-Partie des FC Torino gegen Salernitana (0:0) frühzeitig ausgewechselt werden. Der 31-jährige Nationalverteidiger bekundete ein Problem an den Adduktoren. Über die Ausfalldauer ist noch nichts bekannt. Die nächsten Termine mit der Nationalmannschaft stehen Ende März an.

LaLiga: Real lässt spät Federn

Atletico Madrid hat Real Madrid im Stadtderby in der 93. Minute den sicher geglaubten Sieg entrissen. Marcos Llorente sorgte per Kopfball aus kurzer Distanz für den Ausgleich, nachdem Real einen hohen Ball in den Strafraum nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Den Führungstreffer für den Tabellenführer hatte Brahim Diaz (20.) erzielt. Atletico war der vermeintliche Ausgleich (49.) wegen einer Abseitsposition aberkannt worden. Real verpasste es damit, aus der Nullnummer von Girona am Samstag Kapital zu schlagen und den Vorsprung auszubauen.