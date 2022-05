Legende: Matchwinner für Inter Mailand Lautaro Martinez traf bei der Wende gegen Empoli doppelt. imago images/Insidefoto

Italien: Inter vorübergehend an Tabellenspitze

Inter Mailand hat im Fernduell im Kampf um den «Scudetto» mit Stadtrivale Milan vorgelegt. Der Klub setzte sich in der drittletzten Runde gegen Empoli nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 durch. Matchwinner war Lautaro Martinez, der das 2:2 und das 3:2 schoss. Inter überholte in der Tabelle damit zumindest vorübergehend die AC Milan um 1 Punkt, welche am Sonntag auswärts gegen Hellas Verona spielt. Juventus Turin (ab 60. mit Denis Zakaria) kassierte derweil eine überraschende Last-Minute-Niederlage gegen das abstiegsgefährdete Genoa (mit Silvan Hefti). Paulo Dybala schoss die Turiner auswärts in Führung, ehe Joker Albert Gudmundsson und Captain Domenico Criscito per Penalty in den Schlussminuten für die Wende sorgten.

Deutschland: Bielefeld taumelt Abstieg entgegen

Arminia Bielefeld hat einen Sieg bei Bochum verpasst und kann schon dieses Wochenende aus der Bundesliga absteigen. Der Tabellenvorletzte, der erneut ohne den verletzten Schweizer Cédric Brunner antreten musste, verlor auswärts 1:2. Gewinnt Stuttgart am Sonntag bei Bayern München, stünde der 8. Bundesliga-Abstieg der Arminia fest.

