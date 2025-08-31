Legende: Am Boden Inters Alessandro Bastoni. Keystone/Matteo Bazzi

Serie A: Sommer und Inter mit erster Niederlage

Nach dem überzeugenden 5:0-Sieg zum Auftakt gegen Torino hat Inter Mailand in der zweiten Meisterschaftsrunde die erste Niederlage einstecken müssen. Gegen Udinese verlor das Team um Ex-Nati-Goalie Yann Sommer im heimischen Giuseppe-Meazza-Stadion 1:2. Denzel Dumfries brachte den Vize-Meister zwar in Führung (17.), doch Keinan Davis vom Penaltypunkt aus (29.) und Arthur Atta (40.) drehten die Partie noch vor der Pause.

LaLiga: Auch Barcelona gibt Punkte ab

Barcelona ist bei Rayo Vallecano nicht über ein 1:1 hinausgekommen und verpasste den Sprung zurück an die Tabellenspitze. Lamine Yamal brachte den Favoriten per Penalty, den er selbst herausgeholt hatte, in Führung (40.). Fran Perez traf für Rayo in der 67. Minute zum verdienten Ausgleich. Barça gab im dritten Spiel zum ersten Mal Punkte ab. Zu reden gab der VAR, der während der ganzen Partie nicht funktionierte.

