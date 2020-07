Legende: Freude über den Sieg Antonio Candreva und Romelu Lukaku. imago images

Italien: Inter vertagt Meister-Entscheidung

Inter Mailand hat sich in der drittletzten Runde der Serie A auf den 2. Platz vorgearbeitet und sich eine Rest-Hoffnung auf den ersten Titelgewinn seit 10 Jahren erhalten. Das Auswärtsspiel gegen das abstiegsgefährdete Genoa gewann Inter 3:0. In der Tabelle weist Inter nach dem Sieg 4 Punkte Rückstand auf Leader Juventus Turin auf. Die «Alte Dame» spielt am Sonntag zuhause gegen Sampdoria Genua und könnte mit einem Sieg den 9. Scudetto in Folge perfekt machen.

Resultate Serie A

Russland: Zenit gewinnt auch den Cup

Nach dem Meistertitel hat Zenit St. Petersburg auch den Cup für sich entschieden. Im Final schlug die favorisierte Equipe den FK Chimki aus der 2. russischen Liga mit 1:0. Für den einzigen Treffer der Partie war Artjom Dsjuba in der 84. Minute verantwortlich. Der Stürmer traf vom Elfmeterpunkt.