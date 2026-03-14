Legende: Hadern mit der Schiedsrichter-Leistung Die Inter-Spieler, darunter auch Goalie Yann Sommer. Reuters/Daniele Mascolo

Serie A: Inter lässt erneut Federn

Eine Woche nach dem 0:1 im Duell mit Stadtrivale AC Milan hat es Inter verpasst, auf die Siegerstrasse zurückzukehren. Die «Nerazzurri» kamen in der 29. Runde zuhause gegen Atalanta nicht über ein 1:1 hinaus. Pio Esposito brachte Inter nach 26 Minuten in Führung, Joker Nikola Krstovic glich für die Gäste aber in der 82. Minute aus, nachdem Yann Sommer zunächst den Abschluss von Kamal Sulemana noch hatte abwehren können. Neben Sommer stand mit Manuel Akanji auch der zweite Schweizer in der Inter-Startelf. Die AC Milan könnte mit einem Sieg am Sonntag bei Lazio bis auf 5 Punkte an Leader Inter herankommen.

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