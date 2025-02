Per E-Mail teilen

Legende: Schoss Juve zum Sieg Francisco Conceicao. imago images/NurPhoto

Serie A: Inter verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Inter Mailand hat beim 0:1 im Derby d'Italia gegen Juventus Turin die 3. Saisonniederlage bezogen. Das Team mit Goalie Yann Sommer verpasste damit den möglichen Sprung an die Tabellenspitze, nachdem Leader Napoli am Samstag bei Lazio Rom nur 2:2 gespielt hatte. Porto-Leihgabe Francisco Conceicao erzielte in der 73. Minute nach toller Vorarbeit von Randal Kolo Muani den einzigen Treffer der Partie. Denzel Dumfries verhinderte kurz darauf das zweite Gegentor, indem er auf der Linie klärte.

Premier League: Liverpool bringt Sieg über die Zeit

Liverpool ist gegen Wolverhampton zu einem 2:1-Heimsieg gekommen. Nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer 2:0-Führung durch Luis Diaz (15.) und Mohamed Salah (37./Penalty) bauten die «Reds» an der Anfield Road aber stark ab. Matheus Cunha (67.) gelang mit einem sehenswerten Schlenzer aus rund 20 m der Anschlusstreffer. In der Folge wankte der Leader phasenweise gehörig. Der Ausgleich gelang den «Wolves» aber nicht mehr. Eine weitere Niederlage setzte es für Manchester United (0:1 bei Tottenham) ab. Die «Red Devils» rutschten auf den 15. Tabellenrang ab.

