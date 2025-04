Legende: Der entscheidende Moment Riccardo Orsolini trifft für Bologna. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Inter verliert spät

Champions-League-Halbfinalist Inter Mailand war in der Serie A seit Mitte Februar ungeschlagen gewesen. Diese Serie endete am Ostersonntag. In Bologna (mit Michel Aebischer, Dan Ndoye und Remo Freuler in der Startaufstellung), kassierten die Mailänder spät das 0:1 zur vierten Saisonniederlage in der Liga. Riccardo Orsolini traf in der 94. Minute mit einem spektakulären Seitfallzieher. Yann Sommer blieb chancenlos. Damit hat Napoli, das am Samstag gegen Monza siegte, punktemässig wieder zu Inter aufgeschlossen. Bologna hievte sich durch den Coup gegen die «Nerazzurri» auf Rang 4 und damit auf einen Champions-League-Platz.

LaLiga: Valverde erlöst Real

Real Madrid hat im Rennen um die spanische Meisterschaft einen wichtigen Sieg gefeiert. Die «Königlichen» bejubelten gegen Bilbao einen 1:0-Heimerfolg. Wie so häufig in dieser Saison musste es für das Team von Trainer Carlo Ancelotti eine geniale Einzelleistung richten: Federico Valverde traf in der 93. Minute herrlich per Volley. Dank des Vollerfolgs verkleinert Real den Rückstand auf Leader Barcelona wieder auf vier Punkte. Das Direktduell in LaLiga steigt am 11. Mai.

Resultate