Legende: Auf CL-Kurs Inter Mailand. Keystone

Italien: Inter auf CL-Kurs

Inter steht nach einem 2:0-Heimsieg über Absteiger Chievo Verona vor der Eroberung des Champions-League-Startplatzes. Die Mailänder stossen auf Kosten von Atalanta Bergamo auf den 3. Rang vor. Noch zwei Runden sind in der Serie A zu spielen. Bologna steht seinerseits nach dem 6. Heimsieg in Folge (4:1 gegen Parma) dicht vor dem Klassenerhalt. Das Team mit dem Schweizer Blerim Dzemaili belegt Rang 13 und weist 5 Punkte Vorsprung auf Platz 18 (Empoli) auf.

Italien: Palermo muss bittere Pille schlucken

Der Aufstieg in die Serie A war zum Greifen nah – nun muss der Serie-B-Klub Palermo in die 3. Liga absteigen. Den Entscheid, den Klub auf den letzten Platz der Tabelle zu verbannen, begründete die Disziplinarkammer des Gerichts des italienischen Verbands FIGC wie folgt: Es sei zu «einer Reihe von Unregelmässigkeiten in der Verwaltung durch einige frühere Manager» gekommen. Der Klub will nun den Entscheid anfechten. Palermo hatte sich am Samstag durch ein 2:2 gegen Cittadella den 3. Rang und damit eigentlich einen Platz in der Auf-/Abstiegs-Barrage gesichert.