Legende: Hitzige Szenen Romelu Lukaku und Zlatan Ibrahimovic kriegen sich in die Wolle. imago images

Italien: Inter dramatisch im Coppa-Halbfinal

Inter Mailand hat das Derby della Madonnina gegen die AC Milan im Viertelfinal der Coppa Italia mit 2:1 gewonnen. Christian Eriksen (90.+7) schoss die «Nerazzurri» mit einem herrlichen Freistosstreffer in letzter Sekunde in die nächste Runde. Zuvor standen die beiden anderen Torschützen der Partie im Fokus. Zlatan Ibrahimovic (37.) hatte den Tabellenführer der Serie A in Führung gebracht. Vor der Pause geriet der Schwede mit Inter-Mittelstürmer Romelu Lukaku heftig aneinander. Beide sahen Gelb. In der 58. Minute flog Ibrahimovic nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz. Lukaku seinerseits sorgte in der 71. Minute per Foulelfmeter für den Ausgleich.

England: ManCity fegt über West Brom hinweg

Neuer Leader der Premier League ist Machester City. Die Guardiola-Equipe schenkte dem Tabellenvorletzten West Bromwich gleich 5 Tore ein, Ilkay Gündogan traf beim klaren 5:0-Sieg doppelt. Im Hinspiel hatten die «Baggies» den «Citizens» noch ein 1:1 abgetrotzt. City liegt neu mit einem Zähler Vorsprung auf Manchester United an der Spitze. Arsenal (mit Granix Xhaka) machte bei Southampton aus einem 0:1 ein 3:1.