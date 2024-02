Legende: Der Meistertitel scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein Yann Sommer liegt mit Inter Mailand schon 12 Punkte vor dem ersten Verfolger Juventus. Imago/ABACAPRESS

Serie A: Inter nicht zu stoppen

Inter bleibt in der Serie A eine Klasse für sich. Die Mailänder feierten in der 26. Runde einen diskussionslosen 4:0-Heimsieg über Atalanta Bergamo. Die Bergamasken gingen zwar in der 13. Minute in Führung, das Tor wurde wegen eines Handspiels von Charles De Ketelaere nach VAR-Intervention annulliert. Matteo Darmian brach für Inter den Bann (26.). Lautaro Martinez traf erst nur die Latte, ehe er kurz vor dem Pausenpfiff das 2:0 erzielte. Federico Dimarco (54.) und Davide Frattesi (71.) machten vergessen, dass Martinez einen Penalty verschoss. Der von einer Krankheit genesene Yann Sommer verlebte beim Comeback einen ruhigen Abend und blieb zum 16. Mal in der laufenden Saison ohne Gegentor.

07:58 Video Archiv: Inter siegt in der Champions League dank Arnautovic Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 58 Sekunden.

FA Cup: Junges Liverpool im Viertelfinal

Liverpool ist 3 Tage nach dem Gewinn des Liga-Pokals in den Viertelfinal des FA Cups eingezogen, wo Manchester United (1:0 bei Nottingham) wartet. Die verletzungsgeplagten «Reds» schlugen Southampton 3:0. Die beiden 18-Jährigen Lewis Koumas (44.) und Jayden Danns (73./88.) erzielten die Tore. Auch Chelsea (3:2 gegen Leeds) und Wolverhampton (1:0 gegen Brighton & Hove Albion) kamen eine Runde weiter.