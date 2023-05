Legende: Überflieger Curtis Jones trifft gegen Leicester doppelt. IMAGO Offside Sports Photography

Premier League: Liverpool rückt ManUnited auf die Pelle

Liverpool hat in Leicester einen ungefährdeten 3:0-Erfolg eingefahren. Mann der Partie war der 22-jährige Curtis Jones, dem innert weniger Minuten eine Doublette (33./36.) gelang. In der 71. Minute erhöhte Trent Alexander-Arnold auf 3:0. Liverpool verkleinert den Abstand auf Newcastle (3.) und Manchester United (4.) auf einen Zähler, die jedoch beide eine Partie weniger ausgetragen haben. Der Kampf der «Foxes» um den Klassenerhalt dauert derweil an: Der rettende 17. Rang ist zwei Partien vor Saisonende zwei Punkte entfernt.