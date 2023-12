Legende: Schraubte seine 1,90 m erfolgreich in die Höhe Federico Gatti. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Juve mit Minisieg gegen Napoli

Juventus Turin ist (zumindest vorübergehend) neuer Leader der Serie A. Die «Alte Dame» bezwang zum Auftakt der 15. Runde zuhause Napoli 1:0. Verteidiger-Hüne Federico Gatti sorgte mit einem wuchtigen Kopfball für die Entscheidung (51.). In einer attraktiven Partie hätten auf beiden Seite mehr Tore fallen können. Für Juve, das bereits am Samstag wieder von Inter an der Spitze abgelöst werden könnte, ist es der 8. Sieg mit nur 1 Tor Unterschied in der laufenden Saison.

Bundesliga: Hoffenheim bodigt Bochum

Hoffenheim hat seine kleine Ergebniskrise in der Bundesliga überwunden und zum Auftakt des 14. Spieltags Bochum hochverdient mit 3:1 bezwungen. Es ist der 1. Ligasieg für die TSG seit 6 Wochen. Erhan Masovic leitete mit einem unglücklichen Eigentor (32.) die Niederlage der Bochumer ein. Der sehr auffällige Andrej Kramaric mit seinem 5. Saisontor (43.) und Joker Ihlas Bebou (76.) trafen dann für Hoffenheim. Der 1:3-Anschlusstreffer durch Goncalo Paciencia (90.) kam für die Gäste zu spät. Bochum kassierte damit nach zuvor 5 ungeschlagenen Partien wieder einen Rückschlag.