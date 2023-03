Legende: Kurzarbeit Moise Kean kam, sah, foulte und flog – nach 31 Sekunden. Imago/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Kean-Blitz-Rot bei Juve-Niederlage

Juventus Turin verliert die europäischen Plätze langsam aus den Augen. Die «Alte Dame» unterlag der AS Roma auswärts 0:1 und liegt schon 7 Zähler hinter Rang 6. Den einzigen Treffer im Stadio Olimpico erzielte Gianluca Mancini (53.). Die Schlussoffensive der Juve erhielt in der 91. Minute einen Dämpfer, als der 31 (!) Sekunden zuvor eingewechselte Moise Kean wegen einer Tätlichkeit vom Feld flog. Inter Mailand näherte sich Leader Napoli dank einem 2:0 über Lecce bis auf 15 Punkte an.

LaLiga: Reals Rückstand wächst

Barcelona hat die Tabellenführung ausgebaut. In der Heimpartie gegen Valencia kam der Gastgeber zu einem knappen 1:0-Sieg. Das einzige Tor erzielte der Brasilianer Raphinha (15.). Die Katalanen liegen in der Tabelle nach 24 Spieltagen 9 Punkte vor Titelverteidiger Real Madrid. Die «Blancos» enttäuschten bei Betis Sevilla und blieben ohne Tor. Ein Treffer von Karim Benzema (13.) zählte nicht, weil Antonio Rüdiger den Freistoss mit der Hand abgefälscht hatte.