Juve überholt die AS Roma – Real dreht Spiel beim Schlusslicht

Italien: Juve schlägt AS Roma

Juventus Turin hat in der 21. Serie-A-Runde dank einem 2:0-Heimsieg die AS Roma überholt und ist neu Dritter. Cristiano Ronaldo eröffnete in der 13. Minute das Skore, ehe Ibañez mit einem Eigentor (69.) das Schicksal der Römer besiegelte.

Spanien: Real siegt mit Mühe

Real Madrid ist in der Primera Division bei Schlusslicht Huesca nur zu einem 2:1-Sieg gekommen. Die Madrilenen lagen 0:1 zurück, ehe sie Abwehrspieler Raphaël Varane mit einem Doppelpack (55./84.) vor einer Pleite bewahrte. Damit verkürzte Real den Rückstand auf Leader Atletico auf 7 Punkte.

Legende: Doppeltorschütze Raphaël Varane schoss Real gegen Huesca zum Sieg. imago images

England: ManUnited verspielt Sieg

Manchester United hat in der Premier League im Titelkampf mit Rivale City einen Dämpfer erlitten. Die United verspielte zuhause beim 3:3 gegen Everton eine 2:0- und 3:2-Führung, den Gästen gelang in der 95. Minute der Ausgleich. Bei 2 Partien mehr liegen die «Red Devils» 2 Punkte hinter Leader City.

Arsenal erlitt bei Aston Villa die 2. Niederlage innert 4 Tagen. Die Entscheidung beim 1:0 zugunsten von Aston Villa fiel schon in der 2. Minute. Ollie Watkins schloss einen Angriff mit dem Siegestor ab. In der Tabelle liegen die «Gunners» nur auf Rang 10.