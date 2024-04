Legende: Machte den Sack zu Dusan Vlahovic. IMAGO Images/Nicolo Campo

Coppa: Juventus legt vor

Nach 4 Partien ohne Sieg hat Juventus Turin zum Erfolg zurückgefunden. Im Halbfinal-Hinspiel der Coppa setzte sich die «Alte Dame» zuhause gegen Lazio mit 2:0 durch. Für die Tore sorgten Federico Chiesa (50.) und Dusan Vlahovic (64.). Das Rückspiel findet am 24. April statt. Im anderen Halbfinal treffen Fiorentina und Atalanta aufeinander.

Coupe de France: Lyon zum 13. Mal im Final

Lyon greift in Frankreich nach seinem 8. Cupsieg. Die in der Ligue 1 nur auf dem 10. Rang klassierten Lyonnais setzten sich im Halbfinal auch dank 2 Toren von Alexandre Lacazette gegen den Zweitligisten Valenciennes mit 3:0 durch. Im Final am 25. Mai in Lille wartet entweder PSG oder Rennes, die am Mittwoch aufeinander treffen.

00:54 Video Nach VAR-Glück: Lyon schlägt Valenciennes sicher Aus Sport-Clip vom 02.04.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Premier League: «Spurs» verspielen den Sieg

Die Tottenham Hotspur sind im Londoner Derby bei West Ham United nicht über ein 1:1 hinausgekommen und haben den möglichen Sprung auf Rang 4 verpasst. Der Rückstand auf den letzten Champions-League-Platz und Kontrahent Aston Villa beträgt 2 Punkte. Im 400. Pflichtspiel von Kapitän Heung-Min Son für Tottenham legte Brennan Johnson (5.) vor, Kurt Zouma (19.) köpfelte nach einer Ecke zum Ausgleich ein.