Legende: Marin bricht den Bann Im 7. Saisonspiel muss Juve erstmals ein Gegentor hinnehmen. imago images/IPA Sport/Pasquale Golia

Serie A: Cagliari holt Punkt in Turin

Juventus Turin hat in der Serie A nach dem ersten Gegentor der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thiago Motta kam im Heimspiel gegen Cagliari Calcio nur zu einem 1:1. Stürmer Dusan Vlahovic (15.) hatte Juve durch einen Handspenalty in Führung gebracht. Razvan Marin (88.) gelang der Ausgleich für Cagliari ebenfalls vom Penaltypunkt aus. In der Tabelle liegt Juve damit 3 Punkte hinter Leader Napoli.