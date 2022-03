Legende: Matchwinner für Juventus Alvaro Morata. Keystone/EPA/LUCA ZENNARO

Italien: Juventus weiter gut in Form

Juventus Turin setzt seine Aufholjagd in der Serie A fort. Bei Sampdoria Genua gewannen die Turiner am Samstag mit 3:1 und sind mittlerweile seit 15 Ligaspielen ohne Niederlage. Ein Eigentor von Maya Yoshida (23.) brachte Juve in Führung. Alvaro Morata erhöhte per Foulelfmeter in der 34. Minute auf 2:0. Für Sampdoria verschoss Antonio Candreva zunächst einen Handelfmeter, ehe Abdelhamid Sabiri in der 84. Minute doch noch verkürzen konnte. Mit seinem 2. Tor des Abends sorgte Morata kurz vor Schluss für die Entscheidung. Der Rückstand von Juventus auf Tabellenführer AC Milan beträgt weiter 7 Punkte. Die Mailänder siegten zuhause gegen Empoli dank einem Tor von Pierre Kalulu (19.) mit 1:0.

Frankreich: Kein Sieger im Schweizer Duell

Das Duell in der Ligue 1 zwischen Montpellier mit dem Schweizer Torhüter Jonas Omlin und Nizza mit Jordan Lotomba hat ohne Sieger geendet. Die beiden Teams trennten sich in der 28. Runde 0:0. Die Gäste aus Nizza mussten ab der 35. Minute und einer roten Karte gegen Dante in Unterzahl spielen. In der 39. Minute verschoss Téji Savanier für Montpellier einen Penalty.