Kein Sieger, aber zwei Platzverweise in Frankfurt

Bundesliga: Remis in Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat es verpasst, sich bis auf 6 Punkte dem 5.-platzierten RB Leipzig zu nähern. Die Hessen mussten sich im Freitagsspiel der 28. Bundesliga-Runde zuhause mit einem 1:1 gegen Werder Bremen begnügen. Milos Veljkovic (62.) brachte die Gäste in Führung, ehe Lucas Tuta vor 58 000 Zuschauern den Ausgleich erzielte (77.). Beide Mannschaften beendeten die Partie nur zu zehnt. Erst sah Werders Jens Stage (73.) die rote Karte, in der Schlussphase wurde dann auch Eintracht-Torschütze Tuta des Feldes verwiesen (89.).

Ligue 1: Lille bodigt Marseille

Olympique Marseille bleibt in der Ligue 1 vorerst hinter den europäischen Rängen. «OM», bei dem Nati-Verteidiger Ulisses Garcia durchspielte, unterlag Lille auswärts 1:3. Jonathan David per Penalty (54.) und Remy Cabella (71.) brachten Lille mit 2:0 in Führung. Ismailys Eigentor (81.) sorgte noch einmal für Spannung. Doch Gabriel Gudmundsson erstickte diese mit dem 3:1 (84.) umgehend wieder im Keim.