Legende: Mann des Spiels Jhon Cordoba (Mitte) schoss Köln in Fürth fast im Alleingang zum Sieg. Keystone

Deutschland: Köln ist wieder erstklassig

Der 1. FC Köln hat in der 2. Bundesliga bei noch zwei ausstehenden Runden den Wiederaufstieg perfekt gemacht. Die Kölner gewannen bei Greuther Fürth gleich mit 4:0 und sicherten sich damit den 1. Platz. Stürmer Jhon Cordoba zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus. Köln war vor einem Jahr aus der 1. Bundesliga abgestiegen. Um den 2. Platz sowie den zur Relegation berechtigenden 3. Rang streiten sich noch mehrere Mannschaften. Unter ihnen Union Berlin von Coach Urs Fischer.

England: Liverpools Salah und Firmino fallen aus

Der FC Liverpool muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Barcelona am Dienstag auf seinen Superstar Mohamed Salah verzichten. «Er hat eine Gehirnerschütterung und darf nicht spielen», sagte Trainer Jürgen Klopp am Montag während der Pressekonferenz an der Anfield Road. Auch Roberto Firmino (Muskelverletzung) wird fehlen. Das Hinspiel hatten die «Reds» 0:3 verloren.